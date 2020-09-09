В Луганске у «налоговой» оставили взрывоопасный «подарок» (Фото)

В «ЛНР» в Луганске рядом с «налоговой» был обнаружен взрывоопасный предмет. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

«8 сентября в 10:34 на номер 101 города Луганска поступило сообщение от сотрудников МВД ЛНР. Они сообщили, что в районе государственной налоговой инспекции в Ленинском районе города обнаружен неизвестный подозрительный предмет – уверяют в «ЛНР».

Там добавляют, что по указанному адресу были направлены сотрудники «МЧС», которые идентифицировали подозрительный предмет. Им оказалась ручная граната Ф-1.

На гранате был закреплен подарочный бант.