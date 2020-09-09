Из-за «рюмки водки на столе»: Как в Донецке на концерте родители не могли найти детей

В неподконтрольном украинской власти Донецке во время концерта российского певца Григория Лепса 8 сентября некоторые родители не могли найти своих детей. Об этом сообщают местные жители в соцсети.

В частности, пятеро детей от 9 до 13 лет были «потеряны» родителями во время концерта. Как отмечают очевидцы, «потеряшек» было гораздо больше, и пятеро – это те, родителей которых не удалось найти в течение двух часов.

Дончане рассказывают о том, что связаться с детьми по телефону было проблематично: на площади Ленина наблюдались перебои с мобильной связью.

«Полицейские», по словам дончан, уверяют, что привлекут нерадивых родителей к «ответственности».

При этом многие дончане, комментируя ситуацию, отмечают, что в такой большой толпе детям делать нечего. «Вообще не понимаю родителей, которые тянут детей на такое мероприятие. Это же не детский утренник… Дети в такое время уже должны спать укладываться при вменяемых родителях. В таком месте делать нечего… Во-первых, какого х... дети были в той толпе, во-вторых, в такой толпе детей надо к себе, грубо говоря, пристегивать, ибо потеряться на раз плюнуть… Современные родители не могут со своими детьми оговорить поведение в таких случаях? Точка сбора – это же азы! Как можно брать детей на такие мероприятия? Как? Да и самим оно надо?... В такой толпе взрослые люди могут друг друга потерять, а то еще и детей притянули… Ох и мамульки, все только ради "рюмки водки на столе"», – возмущаются жители города.

Иные жители Донецка говорят о том, что праздник – для всех, и отмечают, что в 20:00 даже маленьким детям еще не пора ложиться спать. «Дети тоже люди!... Ну некоторым хочется посетить мероприятие, а детей не на кого оставить, вот и приходится с собой брать… Дети тоже ждали Лепса!... Дети тоже люди, дети тоже ждали Лепса, все сходится», – пишут в соцсетях.

Также дончане отмечают, что многие родители, в том числе с грудничками, были нетрезвыми или стояли в очереди за спиртным.

Напомним, в Донецке 8 сентября наблюдался транспортный коллапс из-за концерта.