За сутки в Украине зарегистрировали 2551 случай COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболел 2551 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 9 сентября, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболел 2 551 человек. Из них 160 детей, а также 135 медработников. Были госпитализированы 389 человек. Зафиксированы 45 летальных случаев. При этом выздоровели 1 157 пациентов. За все время пандемии в Украине заболели 143 030 человек. Из них 9 236 детей и 12 306 медработников. При этом в целом выздоровели 64 703 пациента. Летальных случаев – 2 979», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Харьковской (291), Тернопольской (244), Львовской (196), Ивано-Франковской (151), Черновицкой (150) областях и г. Киеве (310).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 762 случая COVID-19, в Луганской – 480 случаев.