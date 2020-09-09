Для нас хуже, но ребенок наедается: В соцсетях обсуждают, как кормят детей-переселенцев в школах

В Украине принят закон, согласно которому дети-переселенцы должны бесплатно питаться в учебных заведениях. На практике этот закон выполняется не везде.

В Facebook в сообществе переселенцев родители школьников обсуждают, в каких городах дети кушают в школах бесплатно, и одинаковы ли платные и бесплатные порции.

В некоторых городах, рассказывают переселенцы, порции для «платников» и «бесплатников» – отличаются по качеству:

Альбина: «В Каменском питание бесплатное уже 6 лет, но порции отличаются. Для нас хуже, но ребенок наедается»;

Любовь: «Днепр. Младшая школа – завтрак бесплатно, обед – доплачиваем 15 грн. Старшая школа – питание один раз бесплатно, но отличается от остальных порций: меньше, что-то недодают, буду уточнять и доплачивать как в младшей!»;

Александра: «Для меня это открытие и бред, если честно, но кормят отдельно льготников и остальных... И то, и то съедобно, но мне не нравится сама идея разделения. Днепр»;

Светлана Р.: «В нашей гимназии тоже есть разделение на льготное и нельготное питание. И то, и то – съедобно. Киев»;

Светлана П.: «У нас не одинаково. Кривой Рог»;

Инесса: «Предложили на выбор: либо после 1-го урока со всеми, либо после 3-го отдельно. Мы выбрали со всеми. Разница: за счет родителей обычно только "второе", льготникам должны "первое, второе и компот". Запорожье»;

Таня: «Харьков, бесплатное питание отличается от платного: отбивную нельзя, только котлета или гуляш»;

Ольга: «Дружковка, меню разное»;

Дарья: «Никополь, Днепропетровская обл. У нас отличается. Бесплатное питание хуже, чем платное. Меня это очень задевает»;

Вера: «К сожалению, бесплатное питание отличается от платного, и не в лучшую сторону. Днепр».

При этом во многих населенных пунктах, крупных и небольших, детей кормят одинаково:

Марина: «Северодонецк, у нас вообще детей до 01.10.20 г не кормят»;

Маргарита: «Северодонецк – не кормят, сказали, что в бюджете денег нет»;

Ирина: «Запорожье, всех одинаково кормят – бесплатное и платное питание»;

Людмила: «Запорожье – одинаково»;

Екатерина: «Киевская область, пгт Бородянка, детей ВПЛ бесплатно не кормят, нужно оплачивать детское питание каждую неделю»;

Марина: «Славянск, в школе и саду с этого года – бесплатно»;

Анна: «Чернигов, кормят бесплатно и одинаково со всеми»;

Катерина: «Ирпень – кормление за свой счет»;

Лиляна: «Лицей 293, Киев, мы переселенцы, отнесла справку, сегодня получила ответ, что питание нам не положено, так как у нас только справка ВПЛ, а им нужна справка, что мы пострадавшие от войны»;

Оксана: «Мариуполь – платим по полной! Плевали они на закон!»;

Вика: «Донецкая обл., Волноваха. Кормят бесплатно. Питание одинаковое для всех»;

Оксана: «Харьков. У нас бесплатно. Порции те же, что и платные: 20 грн».

Как отмечают внутренне перемещенные лица из разных населенных пунктов, в детсадах порции у всех одинаковые.