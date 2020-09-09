Сводка из зоны ООС за 8 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 8 сентября, на участках ответственности украинских подразделений нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не зафиксированы.

Вчера, во время проведения инженерных работ в тылу украинских позиций, получили боевое травмирование от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали их в лечебные учреждения. Состояние здоровья – удовлетворительное.

С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности украинских бригад обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

В «ДНР» и «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.