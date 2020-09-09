«Я уеду жить в Лондон» и гимн России: Как в Донецке прошел концерт Лепса (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке концерт Григория Лепса собрал десятки тысяч зрителей.

Как сообщает российская «Комсомольская правда», концерт Лепса собрал 70 тыс. зрителей. Многие слушали выступление артиста из окон, ближайших дворов и кафешек, где столики бронировали раньше, чем за неделю. Желающие попасть в первые ряды начали собираться на площади Ленина до 17:00. При том, что сам концерт начался в 19:00.

Артист вышел на сцену под шум оваций, он открыл концерт композицией «Одежда между».

Зрители постепенно заполнили не только площадь, но и улицу Артема, территорию возле Драмтеатра и даже «Главпочтамта». «Мы с семьей приехали из Амвросиевки. Хоть и комендантский час сегодня отменили, останемся ночевать у бабушки. Дочь надеялась на автограф и фотографию с Лепсом, но сразу как приехали, поняли, что туда не пробраться», – рассказала жительница Амвросиевки Светлана.

Как утверждает российское издание, во второй части выступления Григорий Лепс исполнил хиты, которые вместе с ним пела вся площадь. Больше всего ждали «Я счастливый» и «Рюмка водки». «Я уеду жить в Лондон» и «Ну и что» тоже пели хором.

Лепс дал полноценный сольный концерт продолжительностью в два часа. Финальной композицией стал гимн России.

Напомним, в Донецке 8 сентября наблюдался транспортный коллапс из-за концерта Григория Лепса.

Также сообщалось, что на концерте родители не могли найти детей.