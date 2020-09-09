В ЮНИСЕФ призвали усилить защиту школ на Донбассе

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает ускорить внедрение Декларации о безопасности школ в Украине, в частности в контексте вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня, 9 сентября, на сайте ЮНИСЕФ.

«Из-за конфликта на востоке, которая длится уже седьмой год, дети и учителя в 3500 учебных заведениях почти ежедневно сталкиваются с опасностями, которые угрожают их жизни и благополучию. Более 750 школ и детских садов были повреждены или разрушены с начала боевых действий. Многие другие учебные заведения были вынуждены останавливать учебный процесс из-за усиления атак. Почти 400 тыс. детей ходят в школы, расположенные вблизи линии разграничения, где обстрелы и чрезвычайное загрязнение минами угрожают их жизни и благополучию», – отмечается в сообщении.

В ЮНИСЕФ констатируют, что в течение предыдущего учебного года были зарегистрированы 19 атак на школы; 5 из них произошли в апреле 2020 года.

«Во время одного из инцидентов семнадцатилетняя девушка получила ранения осколками на школьном дворе», – подчеркивается в сообщении.

«Несмотря на то, что в течение последних двух месяцев не было зафиксировано атак на школы, дети продолжают учиться в милитаризованной среде. За последние два года количество случаев, когда военные позиции размещались менее чем за километр от действующих учебных заведений, выросло по сравнению с аналогичным периодом», – отмечают в ЮНИСЕФ.

В Фонде также констатируют, что согласно докладу СММ ОБСЕ, в 2019 году 36 учебных заведений по обе стороны от линии соприкосновения располагались вблизи военных объектов.

«Такая непосредственная близость военных объектов создает серьезную опасность для детей, учителей и их семей. Жизнь в условиях конфликта имеет разрушительное воздействие на психологическое и социальное благополучие целого поколения детей, которые растут на востоке Украины», – подчеркивают в Детском фонде ООН.

В сообщении также отмечается, что в ноябре 2019 года Украина стала 100-й страной, подписавшей Декларацию о безопасности школ и взяла на себя обязательства принять конкретные меры для защиты учащихся, педагогов и образовательных учреждений во время вооруженного конфликта.

«Прошел почти год с тех пор, как Украина подписала Декларацию. Пришло время превратить обязательства на действия. Я общалась с родителями, детьми и учителями. Все они надеются на более безопасное учебное среду. Это достижимая задача, если органы власти объединят свои усилия», – сказала Лотта Сильвандер, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

В ЮНИСЕФ отмечают, что все партнеры на национальном и региональном уровнях должны приложить совместные усилия в соответствии с Планом действий, предложенным Министерством образования и науки Украины.

«К его воплощению должны присоединиться Министерство обороны, Служба безопасности Украины, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, представитель Уполномоченного по соблюдению прав ребенка и семьи и гражданско-военные администрации на востоке Украины», – заявляют в ЮНИСЕФ.

В Детском фонде ООН отмечают, что в качестве следующего шага, органы власти должны принять следующие меры:

разработать механизм мониторинга и отчетности об атаках на учреждения образования;

осуществить оценку рисков, определив учебные заведения, которые имеют больший риск попасть под атаку или быть использованными в военных целях;

обеспечить систему раннего предупреждения и протоколы безопасности для детей и учителей;

включать принципы и рекомендации Декларации о безопасности школ в учебники и учебные пособия при подготовке военнослужащих;

интегрировать подходы, чувствительные к конфликту, в образовательные политики, учебные программы и пособия.

«ЮНИСЕФ сотрудничает с партнерами на востоке Украины, восстанавливая поврежденные школы и детские сады, а также обеспечивая их необходимыми учебными материалами, мебелью и спортивным оборудованием. Кроме того, ЮНИСЕФ и партнеры предоставляют крайне необходимые консультации, психосоциальную поддержку и информацию об опасности мин для сотен тысяч детей и молодых людей, затронутых конфликтом, и лиц, ухаживающих за ними. ЮНИСЕФ вместе с партнерами готов поддержать меры, направленные на защиту детей и полное выполнение Декларации о безопасности школ», – резюмируют в Детском фонде ООН.