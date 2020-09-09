Коронавирус в «Л-ДНР»: Есть новые заболевшие и новые летальные случаи

В «ДНР» от COVID-19 скончались еще 2 человека, а в «ЛНР» за сутки летальные случаи не зафиксированы. Соответствующую информацию сегодня, 9 сентября, опубликовали пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

В «ДНР» зафиксированы еще две смерти. «Согласно исследованиям, проведенным 8 сентября, выявлены 7 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 2 летальных случая – женщины в возрасте 79 и 66 лет», – уверяют в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 9 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 706:

на лечении – 1 215 пациентов,

выписаны – 1 338 человек,

летальных случаев – 153.

«По состоянию на 9 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 127 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «ДНР».

В «ЛНР» медики зарегистрировали 754 случая заражения коронавирусной инфекцией.

«Всего по состоянию на 09:00 9 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 754. Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 636 человек», – уверяют в «ЛНР».

«С начала пандемии медики республики зарегистрировали 20 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – добавляют в «республике».