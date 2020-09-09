Пули пролетели над головами: На неподконтрольной Луганщине стреляли вблизи патруля ОБСЕ

В понедельник, 7 сентября, на неподконтрольной украинским властям Луганщине наблюдатели Специальной мониторинговой Миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали выстрелы неподалеку своего местоположения. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 8 сентября.

«7 сентября, осуществляя мониторинг примерно в 2,8 км к северо-востоку от н. п. Переможное (неподконтрольный правительству, 19 км к югу от Луганска) во время подготовки к полету беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия над аэродромом, наблюдатели слышали 50 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 0,5-1 км к юго-юго-востоку (по оценке, учения с боевой стрельбой). Они также слышали свистящие звуки, по оценке, от пуль, которые пролетели примерно в 15-30 м над головами», – говорится в отчете.

Также сообщается, что наблюдатели укрылись между двух автомобилей Миссии и затем покинули этот район.