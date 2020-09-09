Ввели режим самоизоляции: Комитет Рады отменил заседания по Донбассу

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отменил свои заседания, назначенные на 9 и 11 сентября. Причина – введение режима самоизоляции. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщается на сайте комитета.

«Заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, проведение которых запланировано на 9 сентября 2020 и 11 сентября 2020 года, отменены в связи с введением в комитете режима самоизоляции», – говорится в сообщении.

По информации «РБК-Украина», коронавирус обнаружен у одного из сотрудников аппарата. При этом комитет не может проводить заседания в режиме онлайн, так как на них озвучивается информация с грифом «секретно».

На сегодняшнем заседании должно было обсуждаться обострение ситуации на Донбассе, нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований и гибель украинского военного. Также планировался доклад министра обороны.

Напомним, что 6 сентября, на 42-й день перемирия со стороны «ДНР» был осуществлен прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего впервые за «режим тишины» был ранен боец ВСУ. В «ДНР» в свою очередь заявили, что со стороны ВСУ были обстреляны окраины Донецка.

Вечером 6 сентября были обстреляны украинские позиции на Луганщине, в результате чего погиб боец ВСУ. Украинские войска открыли ответный огонь. В «ЛНР» заявили, что зафиксировали лишь перестрелку на самих украинских позициях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с провокациями незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Однако когда состоится разговор по поводу обострения ситуации на Донбассе, пока неизвестно, поскольку в понедельник, 7 сентября, глава внешнеполитического ведомства России срочно уехал в Сирию.