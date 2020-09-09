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На Донетчине горела свалка

09.09.20 10:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Константиновке (Донецкая обл.) спасатели ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 8 сентября в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов в Константиновке. Пожару был присвоен повышенный номер вызова.

В тушении были задействованы 38 человек личного состава и 9 единиц техники.

8 сентября в 21:00 пожар был локализован, в 6:00 сегодняшнего дня – ликвидирован.

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