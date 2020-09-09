В условиях, максимально приближенных к реальным: В Мариуполе пройдут антитеррористические учения

10-11 сентября в Мариуполе, в рамках Операции Объединенных сил, состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Отмечается, что учения будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным.

«Поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Мариуполя с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности», – говорится в сообщении.

В спецслужбе также просят граждан, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).

«В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастности к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщайте в адрес дежурной службы: 2 управление (с дислокацией в г. Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел.: 0629-52-53-94; ГУ НП Украины в Донецкой области, тел.: 102, 0629-51-98-01», – обращаются в СБУ.

В ведомстве также отмечают, что все действия происходят в рамках действующего законодательства.