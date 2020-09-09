«Мои дети никогда не видели мирного неба»: Пошло в школу первое поколение детей Донбасса, родившихся после начала войны

В Международный день защиты образования от нападения, Международный Комитет Красного Креста (МККК) представил фотопроект «Мои дети никогда не видели мирного неба», рассказывающий о детях, родившихся в первый год конфликта на Донбассе, их родителях, а также об их ожиданиях от первого учебного года. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба МККК в Украине.

Жизнь, повседневные заботы таких детей и их ожидания от школы отображены на 59 фотографиях, сделанных в разных городах и селах вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

«Многие школы, детские сады и другие учебные заведения на востоке Украины пострадали от вооруженного конфликта; некоторые из них были повреждены в результате обстрелов. Даже сейчас, более шести лет спустя после начала конфликта на Донбассе, учебные заведения подвергаются нападению. Для многих детей ежедневные походы в школу часто таят опасность, а в некоторых случаях учебный процесс в школах, расположенных на самой линии соприкосновения, прерывается вооруженными действиями», – отмечается в сообщении МККК.

В рамках более широкой концепции «Безопасный доступ к образованию» делегация МККК в Украине использует многосторонний подход к решению проблем на Донбассе и пытается повысить безопасность школ и детских садов, создавая таким образом благоприятную для детей атмосферу и безопасное окружение. Программа МККК «Безопасный доступ к образованию» также направлена на повышение осведомленности детей, их учителей и родителей о рисках, повышение их стойкости в условиях конфликта и усовершенствование процесса эвакуации.

«Основные мероприятия включают формирование безопасного поведения, создание безопасной среды для детей и школьного сообщества в целом, а также оказание им помощи в преодолении последствий конфликта посредством занятий по информированию о минной опасности; психосоциальной поддержки и тренингов для учителей; распространения учебных материалов и материалов для развития детей; противовзрывных защитных мер; ремонта/восстановления образовательной инфраструктуры; улучшения школьных кухонь; создания безопасных игровых пространств; предоставления игрового и спортивного инвентаря; оборудования школьных подвалов/самодельных укрытий и предоставления средств обучения и аптечек для оказания первой помощи», – рассказали в МККК.

С 2015 года программа МККК была распространена на сотни учебных заведений на 450-километровой линии соприкосновения конфликта на Донбассе.

Фотовыставка «Мои дети никогда не видели мирного неба» будет демонстрироваться с 9 по 15 сентября в мариупольском центральном торговом центре «Украина», в Музее истории города Краматорского городского совета и на автовокзале Северодонецка. Также с ней можно ознакомиться на официальной странице делегации МККК в Украине в Facebook и на веб-сайте МККК в Украине.