В соцсетях рассказали, как забрать машину с КПП «ДНР» в Еленовке

При пересечении КПП «ДНР» Еленовка люди, следующие с подконтрольной украинским властям части Донетчины, оставляют машины на стоянке на КПП.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, машину опечатывают и оставляют в Еленовке. При этом автомобили могут не находиться там все 2 недели: главврач больницы, где проходят обсервацию приехавшие в авто, выписывает «доверенность» – и с ней может забрать машину родственник, на которого оформлена «доверенность».

Люди рассказывают о ситуации, когда приехали с подконтрольной территории родители, их отправили на обсервацию – а машину, оставленную на КПП, забирает сын, по выписанной главврачом больницы «доверенности».

Процедура эта, как рассказывают местные жители, бесплатная.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.