На Луганщине рассказали, в каких населенных пунктах выявили коронавирус (Карта)

В Луганской области за сутки выявили 31 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
География новых случаев:
- 13 – Северодонецк;
- 1 – Рубежное;
- 1 – Лисичанск;
- 6 – Меловской район;
- 4 – Попаснянский район;
- 1 – Старобельский район;
- 1 – Кременской район;
- 1 – Новопсковский район;
- 1 – Станично-Луганский район;
- 2 – Новоайдарский район.
Всего по состоянию на 9 сентября в Луганской области лабораторно подтвержден 481 случай коронавирусной болезни:
- выздоровели – 253 человека;
- продолжают лечение – 224 пациента, из них 12 детей (68 человек лечатся в больницах, остальные – амбулаторно);
- умерли – 4 человека.