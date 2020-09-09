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На Луганщине рассказали, в каких населенных пунктах выявили коронавирус (Карта)

09.09.20 12:16
Тест-системы на COVID-19 / Фото: Facebook ЦОЗ
Тест-системы на COVID-19 / Фото: Facebook ЦОЗ

В Луганской области за сутки выявили 31 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

География новых случаев:

  • 13 – Северодонецк;
  • 1 – Рубежное;
  • 1 – Лисичанск;
  • 6 – Меловской район;
  • 4 – Попаснянский район;
  • 1 – Старобельский район;
  • 1 – Кременской район;
  • 1 – Новопсковский район;
  • 1 – Станично-Луганский район;
  • 2 – Новоайдарский район.

Всего по состоянию на 9 сентября в Луганской области лабораторно подтвержден 481 случай коронавирусной болезни:

  • выздоровели – 253 человека;
  • продолжают лечение – 224 пациента, из них 12 детей (68 человек лечатся в больницах, остальные – амбулаторно);
  • умерли – 4 человека.

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