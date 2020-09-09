На Луганщине рассказали, в каких населенных пунктах выявили коронавирус (Карта)

В Луганской области за сутки выявили 31 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

География новых случаев:

13 – Северодонецк;

1 – Рубежное;

1 – Лисичанск;

6 – Меловской район;

4 – Попаснянский район;

1 – Старобельский район;

1 – Кременской район;

1 – Новопсковский район;

1 – Станично-Луганский район;

2 – Новоайдарский район.

Всего по состоянию на 9 сентября в Луганской области лабораторно подтвержден 481 случай коронавирусной болезни: