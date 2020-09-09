Избил и поджег: В Краматорске рецидивист жестоко убил пенсионерку

В июле этого года в Краматорске неоднократно судимый, в том числе за изнасилование и разбойное нападение мужчина жестоко избил и поджег пожилую женщину, которая в результате полученных травм умерла. Обвинительный акт в отношении рецидивиста по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) передано в суд. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в ночь на 12 июля местный житель в поисках бывшей сожительницы пришел в дом 71-летней женщины, у которой раньше вместе с сожительницей снимал комнату. Увидев мужчину, хозяйка обвинила его в краже металлических изделий, за что обвиняемый дважды ударил ее кулаком по лицу, несколько раз по голове деревянным бруском и двумя кирпичами – по всему телу.

«С целью сокрытия следов преступления мужчина накрыл тело хозяйки оконной занавеской и поджег, не оставив женщине никаких шансов на спасение. От полученной открытой черепно-мозговой травмы и множественных переломов ребер потерпевшая скончалась. Соседи вызвали спасателей на место возникшего пожара», – рассказали в прокуратуре.

Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.