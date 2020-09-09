Не хватает мест: В Луганске в больницы массово поступают пациенты с пневмонией

В неподконтрольном украинским властям Луганске в больницы массово поступают пациенты вирусной пневмонией. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, в одном из луганских пабликов люди сообщают, что в горбольницы №7 и №4 в последнее время поступает множество людей с вирусной пневмонией. Дефицит мест такой, что больных госпитализируют в кардиологию. Медицинского персонала критически не хватает.

В 4-й больнице проблема с кислородным оборудованием.

Также сообщается, что «министр здравоохранения» Наталья Пащенко при этом резко ушла на больничный и дистанцировалась от происходящего.

Рассказывают луганчане и о ситуации с поликлиникой №11 – о ее закрытии на карантин «официально» сообщили «власти». Жители города сообщают, что коронавирус подтвержден у главного врача. Около 40 контактировавших с ней человек «скорые» отвезли в инфекционную больницу, которая уже переполнена.

Как предполагают местные жители, после празднования Дня города (12 сентября), в Луганске могут ввести дополнительные ограничения.