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В Мариуполе спасатели снимали людей с 30-метрового колеса обозрения (Фото)

09.09.20 12:58
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

В Мариуполе спасатели снимали людей с 30-метрового колеса обозрения – 8 сентября состоялись практические занятия спасателей-верхолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На базе коммунального учреждения «Экстрим-парк» Мариупольского городского совета с целью слаженности действий структурных подразделений аварийно-спасательного отряда проведено ситуационное занятие по эвакуации людей с колеса обозрения.

По легенде, в результате аварийной ситуации, а именно обесточивания аттракциона, в трех кабинках на высоте более 30 м были заблокированы 3 человека.

Спасатели-верхолазы с помощью специального альпинистского оборудования и коленчатого автогидроподъемника осуществили эвакуацию людей с высоты, после чего гражданам была оказана первая медицинская и психологическая помощь.

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