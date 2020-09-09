У поселка на Донетчине от мин очистили более 80 га территории

На Донетчине передали местной власти очищенную от мин землю возле пгт Ольгинка (Волновахский р-н). Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Всего за время работ от мин, снарядов и других взрывоопасных предметов было очищено 84 га территории и выявлены 6132 взрывоопасных предмета. Работы по разминированию проводились за счет материального резерва области.

Участие в торжественной передаче земель приняли заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин и начальник Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алексей Мигрин.

В пресс-службе напомнили, что 14 ноября 2017 года в Волновахском районе возле пгт Ольгинка было обнаружено большое скопление взрывоопасных предметов. 15 января 2018 года происшествие классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня. Начиная с 16 апреля 2018 года к проведению работ по разминированию привлекались 5 пиротехнических расчетов части пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения (АСО СН) ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области численностью 25 человек личного состава и 6 единиц техники. 15 августа 2020 года работы по ликвидации чрезвычайной ситуации завершены.