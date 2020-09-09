В пункт оказания помощи на КПВВ «Новотроицкое» обратились 14 человек (Фото)

На Донетчине спасатели оказывают помощь гражданам, которые вынуждены временно оставаться на КПВВ «Новотроицкое». Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Контрольные пункты въезда-выезда Донетчины постепенно возобновляют свою работу в связи с ослаблением карантинных мероприятий. Но пока пересечь линию разграничения могут не все граждане, и спасатели продолжают оказывать им помощь во время длительного ожидания.

На каждом из четырех контрольных пунктов въезда-выезда – «Майорское», «Гнутово», «Новотроицкое» и «Марьинка» – в круглосуточном режиме продолжают функционировать пункты оказания помощи. В них дежурят представители Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Всего с начала функционирования пунктов помощь получили более 126 тыс. граждан.

Так, за минувшие сутки в пункте оказания помощи на КПВВ «Новотроицкое» спасателями была оказана помощь 14 людям. В палатках ГСЧС созданы условия для комфортного пребывания людей и соблюдаются соответствующие меры безопасности в связи с карантинными ограничениями. Спасатели оказывают всю необходимую помощь, чтобы пребывание людей на КПВВ было максимально комфортным и безопасным.

Как сообщалось, в палатках спасателей на КПВВ «Новотроицкое» 5 сентября оставались 14 человек, которые не могли пересечь линию разграничения.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.