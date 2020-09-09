Дальнейшие «нормандские» встречи – это призрак: Эксперт пояснил почему

Возможность дальнейших встреч глав стран Нормадского формата вызывает сомнения из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, который был отравлен. Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала «Украина 24».

«Сегодня оснований для встречи даже в формате представителей официально нет. Ну а что касается "нормандской четверки" – это на сегодняшний день уже призрак», – сказал эксперт.

Жданов пояснил, почему, по его мнению, встречи в этом формате могут не состояться.

«Почему? Потому что отношения Российской Федерации и того же самого Европейского союза резко ухудшились в результате случая с господином Навальным, его отравлением и болезнью. И сегодня я не вижу оснований, с чем Путин поедет в Европу», – сказал Жданов.