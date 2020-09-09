Резкий рост COVID-19 на Луганщине: 121 заболевший за первую неделю сентября

В Луганской области фиксируется резкое увеличение количества новых случаев COVID-19: если в июне заболели 33 человека, то за первую неделю сентября – уже более 120. Об этом сообщил на брифинге в Луганской облгосадминистрации заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов.

Он проинформировал, что в данное время в области интенсивный показатель на 100 тысяч населения составляет 67,75. Среди заболевших 45,8% – мужчины, 54,2% – женщины.

«С начала эпидемии в течение марта было зафиксировано 3 случая, в апреле – 32, в мае – 12, в июне – 33, в июле – 47, в августе – 202. Только за первую неделю сентября в области уже заболел 121 человек», – отметил Владимир Жданов.

По его словам, в двух административно-территориальных единицах превышен предельно допустимый показатель (40) на 100 тыс. населения – это Северодонецк (69,4) и Меловской район (195,4). В этой связи на прошлой неделе региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям внедрила там соответствующие дополнительные меры.

В частности, предусматривается запрет посещения посторонними лицами учреждений социальной защиты, деятельности хостелов и работа после 00:00 и до 07:00 объектов общественного питания без организации досуга.

«Среди всех заболевших 105 вернулись из-за границы или временно оккупированных территорий. В 311 случаях зарегистрирована местная передача, из них у 230 человек зафиксирован контакт с заболевшими ранее. У медицинских работников зарегистрировано 29 случаев», – сообщил Жданов.

Он также добавил, что сейчас в области болеет 6 школьников, но все они были контактные с родителями и учебные заведения не посещали. В связи с заболеванием педагогов приостановлены занятия в двух школах: КУ «Учебно-воспитательный комплекс школа III ступеней лицей "Гарант"» в Лисичанске и «Никольское учреждение среднего образования I-III ступеней» в Меловском районе. Учреждения переведены на дистанционное обучение.

Напомним, всего по состоянию на 9 сентября в Луганской области лабораторно подтвержден 481 случай коронавирусной болезни: выздоровели – 253 человека; продолжают лечение – 224 пациента, умерли – 4 человека.