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В Минобразования назвали самые популярные специальности среди абитуриентов

09.09.20 13:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Самой востребованной специальностью в этом году среди поступающих стала «Филология». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины в ответ на информационный запрос УНН.

Так, в топ-10 специальностей по количеству заявлений, поданных на бюджет дневной формы получения образования, входят:

  • «Филология» – 37 235;
  • «Право» – 28 647;
  • «Среднее образование» – 27 948;
  • «Компьютерные науки» – 24 877;
  • «Менеджмент» – 23 515;
  • «Инженерия программного обеспечения» – 16 716;
  • «Журналистика» – 14 891;
  • «Экономика» – 14 810;
  • «Медицина» – 13 298;
  • «Психология» – 11 402.

По предварительным результатам вступительной кампании 2020 года, в Украине почти 80% – почти 50 тысяч – поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджет по 1-му и 2-му приоритетам.

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