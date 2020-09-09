В Минобразования назвали самые популярные специальности среди абитуриентов

Самой востребованной специальностью в этом году среди поступающих стала «Филология». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины в ответ на информационный запрос УНН.

Так, в топ-10 специальностей по количеству заявлений, поданных на бюджет дневной формы получения образования, входят:

«Филология» – 37 235;

«Право» – 28 647;

«Среднее образование» – 27 948;

«Компьютерные науки» – 24 877;

«Менеджмент» – 23 515;

«Инженерия программного обеспечения» – 16 716;

«Журналистика» – 14 891;

«Экономика» – 14 810;

«Медицина» – 13 298;

«Психология» – 11 402.

По предварительным результатам вступительной кампании 2020 года, в Украине почти 80% – почти 50 тысяч – поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджет по 1-му и 2-му приоритетам.