В Минобразования назвали самые популярные специальности среди абитуриентов

Самой востребованной специальностью в этом году среди поступающих стала «Филология». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Так, в топ-10 специальностей по количеству заявлений, поданных на бюджет дневной формы получения образования, входят:
- «Филология» – 37 235;
- «Право» – 28 647;
- «Среднее образование» – 27 948;
- «Компьютерные науки» – 24 877;
- «Менеджмент» – 23 515;
- «Инженерия программного обеспечения» – 16 716;
- «Журналистика» – 14 891;
- «Экономика» – 14 810;
- «Медицина» – 13 298;
- «Психология» – 11 402.
По предварительным результатам вступительной кампании 2020 года, в Украине почти 80% – почти 50 тысяч – поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджет по 1-му и 2-му приоритетам.