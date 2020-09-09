ОБСЕ обнаружила новые траншеи по обе стороны линии разграничения на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали новые военные укрепления по обе стороны линии разграничения на Донбассе. Об этом говорится в отчете Миссии, опубликованном 8 сентября.

В частности, в Донецкой области беспилотник ОБСЕ в ночь с 6 на 7 сентября зафиксировал примерно в 8 км к юго-востоку от поселка Богдановка 50-метровое продление траншеи. По оценке, принадлежит Вооруженным силам Украины, ранее оно не было не зафиксировано наблюдателями.

В ту же ночь примерно в 8 км к юго-востоку от поселка Новомихайловка под Донецком БПЛА СММ дальнего радиуса действия выявил новую позицию, которая состояла из примерно 50-метровой траншеи и огневых позиций (по оценке наблюдателей, принадлежит Вооруженным силам Украины).

«Примерно в 1 км к северу от поселка Григоровка (неподконтрольный правительству, 68 км к югу от Донецка) БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал новую L-образную траншею (длиной около 170 м) и оборонительные позиции (по оценке, принадлежат вооруженным формированиям», – говорится в отчете.

Кроме того, в районе поселка Каштановое под Донецком БПЛА СММ дальнего радиуса действия впервые обнаружил примерно 70-метровую траншею с востока на запад. Она расположена ориентировочно в 150 м к западо-северо-западу от передовых позиций незаконных вооруженных формирований вблизи промышленного объекта.

«Траншея находится между передовыми позициями сторон, поэтому определение ее принадлежности пока не представляется возможным», – отметили наблюдатели.

Также на западной окраине пос. Пикузы (бывшее Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка) тот же БПЛА зафиксировал новое примерно 150-метровое продление существующей траншеи. По оценке СММ ОБСЕ, принадлежит незаконным вооруженным формированиям.