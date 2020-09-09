На Луганщине назвали дату готовности нового КПВВ в Счастье

Новый контрольный пункт въезда–выезда (КПВВ) в Счастье (Луганская обл.) должен быть готов к открытию 10 ноября текущего года. Об этом шла речь на выездном совещании по строительству нового КПВВ, передает пресс-служба военно-гражданской администрации города Счастье.

Непосредственно на месте возведения КПВВ участники совещания обсудили дорожную карту строительства пункта пропуска и определили вопрос отвода земельного участка под комплекс его сооружений.

«Контрольный пункт въезда–выезда в городе Счастье должен быть в состоянии готовности 10 ноября», – отметил начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами, оборонной работы, по вопросам предотвращения и выявления коррупции Луганской облгосадминистрации Дмитрий Плугин.

Как сообщается, в проекте строительства КПВВ учитываются возможности решения вопросов социального характера, удобства обслуживания граждан. Предусмотрено и строительство новой автостанции.

Как сообщалось ранее, 8 июля на заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность по открытию пунктов пропуска «Луганск – Счастье» и «Первомайск – Золотое». Это будут первые автомобильные пункты пропуска. С 2014 года между «ЛНР» и подконтрольной Украине частью Луганщины действует только один пункт пропуска, пеший – КПВВ «Станица Луганская».