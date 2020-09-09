На Луганщине замруководителя архитектурной инспекции требовал 15 тыс. грн взятки, – прокуратура

На Луганщине заместителя руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции в области разоблачили в вымогательстве и получении 15 тыс. грн взятки. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«9 сентября 2020 года разоблачен и задержан "на горячем" заместитель директора Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Луганской области под время получения взятки в размере 15 тыс. грн», – говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник требовал и получил от частного предпринимателя неправомерную выгоду за подготовку и выдачу документов о начале строительных работ и окончания строительных работ уже построенного здания на территории Луганской области.

Чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действия с использованием своего служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) и избрании меры пресечения.