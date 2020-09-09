Зарезал, ограбил и выбросил в коллектор: В Мариуполе раскрыли убийство беременной женщины

В Мариуполе раскрыли убийство беременной женщины, тело которой было найдено в сливной яме. Подозреваемого в содеянном задержали. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщили в Департаменте уголовного розыска полиции Мариуполя, передает «ТВ7».

5 сентября 32-летняя Елена Кустол, которая была на втором месяце беременности, пошла в частную больницу, чтобы сдать анализы, но домой она так и не вернулась. Ее 4 дня разыскивали родственники, волонтеры и полицейские.

Как сообщили правоохранители, в ходе опроса знакомых женщины подозрение вызвал 57-летний мужчина с криминальным прошлым.

Было установлено, что в день исчезновения женщина пришла к нему в гости. Между ними возник конфликт, в ходе которого владелец дома ножом нанес гостье многочисленные ранения. Беременная скончалась на месте. Злоумышленник завладел деньгами и ювелирными украшениями.

Тело и орудие убийства мужчина завернул в простыню, бросил в коллектор на своем дворе и замаскировал под камнями и шифером.

«Сливная яма. Именно такое место выбрал "любимый" для погибшей. Во время выяснения отношений ранее судимый за убийство подонок, зная о состоянии женщины, хладнокровно и целенаправленно лишил жизни будущую мать. Действовал безразлично. Без лишней суеты спрятал надежно (как ему казалось) орудия убийства и тело», – рассказали в полиции.

Подозреваемого в жестоком убийстве женщины правоохранители задержали вчера. Мужчина сознался в совершенном преступлении.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.