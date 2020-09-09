Украина подтвердила Ирану дату второго тура переговоров по катастрофе самолета МАУ

Украина согласилась провести второй раунд переговоров по авиакатастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране (Иран) с 18 по 21 октября. Министерство иностранных дел уже проинформировало иранскую сторону о согласии. Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, украинская сторона подтвердила готовность к проведению переговоров в даты, предложенные ранее Ираном.

Он добавил, что украинская сторона ждет получения ответов на вопросы, которые были поставлены перед Ираном во время встречи в Киеве.

Напомним, в Иране официально обнародовали данные с бортового самописца самолета Международных авиалиний Украины.

Ранее сообщалось, что 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране. После утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета, из которых ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Позднее стало известно, что Иран направил во Францию «черные ящики» сбитого самолета. Самописцы уже расшифрованы.

В иранском агентстве гражданской авиации заявили, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны.