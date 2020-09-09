Студентам с неподконтрольного Донбасса разрешили приступать к учебе без самоизоляции и тестов на COVID-19

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 9 сентября, разрешил студентам, прибывающим с временно неподконтрольных украинской власти территорий, приступать к обучению без прохождения 14-дневной самоизоляции и без тестирования на COVID-19, передает «Украинская правда».

Члены Кабинета министров поддержали предложение, озвученное первым заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростиславом Замлинским.

«Данным проектом постановления предусматривается, что молодые люди, которые следуют с временно оккупированных территорий, могут приступить к учебному процессу без самоизоляции или обязательного тестирования. Также эта норма распространяется на лиц, которые их сопровождают», – отметил Замлинский.

Он уточнил, что данный проект решения согласован с профильными министерствами.

Документ приняли с однодневной доработкой.