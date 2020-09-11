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В Донецке показали «академию внутренних дел» под флагом «ДНР» (Фото)

11.09.20 13:49
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Евгений показал, как сегодня выглядит «республиканская» «академия внутренних дел». Кадрами он поделился в соцсети.

В частности, мужчина запечатлел 1-й корпус: двор, главный вход, часовню на территории и вид на здание с высоты. На крыше над входом в учебное заведение незаконные вооруженные формирования закрепили флаг «ДНР», на вывеске теперь указано название «Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР».

1-й корпус расположен по пр. Богдана Хмельницкого, 84.

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