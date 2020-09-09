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Жители Широкино могут первыми получить компенсацию за разрушенные дома, – Филашкин

09.09.20 15:41
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

Жители пос. Широкино (Донецкая обл.) могут первыми получить денежную компенсацию за свои жилые дома, разрушенные в результате вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин во время поездки в этот поселок, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

«Раньше мы помогали жителям многих населенных пунктов вдоль линии разграничения, но не жителям Широкино. Из-за боевых действий здесь нельзя было ремонтировать жилье, чтобы вернуть в свои дома мирных жителей. Благодаря постановлению Кабинета министров мы имеем возможность выплатить им компенсацию», – сказал Филашкин.

В пресс-службе также напомнили, что Кабинет министров Украины на своем заседании 2 сентября этого года утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для осуществления денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации. В Государственном бюджете Украины на 2020 год на эти цели предусмотрены 20 млн грн.

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