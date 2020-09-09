Итоги ТКГ: На участок, который Пушилин угрожал обстрелять, приедет совместная инспекция

Сегодня, 9 сентября, состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Сообщается, что с целью недопущения срыва режима полного и всеобъемлющего прекращения огня состоялось внеочередное заседание ТКГ в формате видеоконференции.

ОБСЕ в очередной раз подтвердила несостоятельность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября.

«Это факт, изложенный в нашем отчете от 5 сентября этого года», – подчеркнул глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

«Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в Нормандском формате, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей», – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Напомним, ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами. Сами морские пехотинцы ВСУ отметили, что не оставляют своих позиций под Шумами и готовы дать адекватный ответ противнику.

6 сентября в Киеве состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по данному вопросу. Участники провели детальный анализ ситуации на линии фронта и приняли во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 сентября, после которого Пушилин отдал свой приказ. В документе ОБСЕ четко указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе поселка Шумы под Торецком и вопреки заявлению Пушилина не выявила никаких изменений в позициях ВСУ по сравнению с 5 июля. То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля о мерах по усилению режима прекращения огня.

В понедельник, 7 сентября, в «ДНР» заявили, что решили отсрочить до 9 сентября операцию по уничтожению укреплений украинских военных у поселка Шумы в районе Торецка.