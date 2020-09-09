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На Донетчине женщина съела постановление о штрафе на глазах у полицейских (Видео)

09.09.20 16:41
Фото: Патрульная полиция Донецкой области
Фото: Патрульная полиция Донецкой области

В Мариуполе полицейские остановили автомобиль, женщина-водитель которого ехала не пристегнутой ремнем безопасности. С выписанным постановлением о штрафе она не согласилась и съела его на глазах у полицейских. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

Женщину, которая ехала не пристегнутой в автомобиле, патрульные заметили в Центральном районе города. Инспекторы остановили транспортное средство, чтобы пообщаться с нарушителем.

Полицейские решили составить постановление, но во время ознакомления с документом водитель повела себя странно и решила съесть его копию.

«Заметим, что такие действия не помогают избежать ситуации, поэтому виновница должна заплатить штраф в 51 гривну, или обжаловать постановление в суде в десятидневный срок», – подчеркивают в полиции.

Видео инцидента запечатлели сотрудники патрульной полиции.

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