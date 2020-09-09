Мы – другие, мы – «неграждане»: Закрытие КПВВ окончательно отделило жителей неподконтрольного Донбасса

Закрытие КПВВ с началом карантина стало самым серьезным испытанием как для людей, так и для государства Украины. К сожалению, сначала долгий запрет, а сейчас жесткие ограничения на пересечение линии разграничения негативно сказались на самоидентификации людей, живущих или «застрявших» на карантине на неподконтрольной территории. Многие из них уже уверены, что они – не граждане Украины, что они для нас – иностранцы, что украинские законы на них не распространяются. Об этом рассказала координатор-директор ОО «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук в ходе «Фестиваля мнений», передают «Донецкие новости».

Она отметила, что закрытие КПВВ обострило, усугубило и до того имеющиеся проблемы в государстве и обществе. Прежде всего, это связано со свободой передвижения. Наличие линии разграничения и пропускных пунктов на них, правила и ненадлежащие условия передвижения и до карантина нарушали права людей. При карантине же люди не только лишились возможности посещать родных и близких за линией разграничения, многие семьи оказались разъединены, «этими КПВВ разделены по живому на несколько месяцев».

«Например, женщина поехала на неподконтрольную территорию проведать своих родителей, а своих несовершеннолетних детей оставила на куму. КПВВ закрыли, она "застряла" у родителей, дети – по иную сторону. А кума же, по сути, даже юридически не родственница. То есть фактически малолетние дети находятся под присмотром стороннего человека. А мать не знает, когда она сможет к ним вернуться. [В "ДНР"] говорят, что выпускают по "гуманитарным основаниям". А что такое "гуманитарные основания"? Эта женщина писала, подавала документы, звонила [в "республиканский" штаб, формирующий списки на выезд]. Т.е. она пыталась решить свой вопрос. Но по факту она выехала [из "ДНР"] только спустя 2 месяца», – привела пример общественница.

Артемчук акцентировала, что подобных и иных сложных ситуаций очень много, и не все они до сих пор разрешились.

Она напомнила, что первые месяцы линия разграничения была закрыта и с украинской стороны. «Люди звонили и спрашивали: как нам выехать, что вы (Украина, – ред.) делаете для этого, как вы нас защищаете, почему мы тут уже 3 месяца сидим?», – продолжила представительница «Донбасс SOS».

Виолетта Артемчук подчеркивает, что люди «очень мучительно» воспринимают закрытие КПВВ. «Трудно даже описать эмоции этих людей. Эта ситуация по живому на 3 месяца разъединила и семьи, и трудовые коллективы, что тоже немаловажно (когда человек работал по другую сторону линии разграничения, и так и не смог выехать, – ред.)», – говорит она.

И как следствие такого разъединения, после закрытия КПВВ на «горячих линиях» правозащитники начали фиксировать новый акцент во фразах людей, звонящих с неподконтрольного Донбасса. «Они начали о себе говорить не как о гражданах Украины, а как об иностранцах. Когда они читают конкретный закон, законодательный акт Украины, то применяют на себя ту часть, которая в акте прописана для иностранцев», – констатировала Артемчук.

Она привела несколько примеров такого изменения самоидентификации: «Например, у меня спрашивают: а мне нужен страховой полис на въезд в Украину? Я отвечаю: так вы же гражданка Украины. А она: а тут сказано, что при пересечении государственной границы нужен страховой полис. Я им объясняю, что пересекая КПВВ, вы не пересекаете границу».

«Или такой вопрос: а если я еду с оккупированной территории в Венгрию, то я же еду транзитом? Отвечаю: каким транзитом, если вы едете по территории Украины? Но женщина воспринимает, что она из одной страны через вторую страну едет в третью. Мы объясняем, что это одна страна – Украина, и с оккупированной территории по подконтрольной вы не едете транзитом. Но они воспринимают это как транзит, что они как иностранцы едут транзитом через территорию Украины», – говорит правозащитница.

Артемчук отмечает, что до карантина такие тенденции не были явными, были не столь категоричными. «То сейчас их уверенность усиливается – что "мы другие, мы иностранцы, мы едем транзитом"», – подчеркивает представительница «Донбасс SOS».

«Есть моменты точечные, а есть моменты системные, которые показывают, что закрытие КПВВ изменило самоидентификацию людей. Если до коронавируса она была колеблющаяся, то сейчас люди все более уверяются, что "мы – другие, мы – не граждане Украины, поскольку к нам так относятся"», – резюмировала она.