В Мариуполе два класса школ ушли на самоизоляцию

В Мариуполе отправили на самоизоляцию два класса школ из-за риска заболевания коронавирусом. Ситуация в учреждениях полностью контролируемая. Об этом сообщил заместитель городского головы Александр Кочурин, передает «MRPL.city».

«За прошедшую неделю в двух учреждениях зафиксированы случаи. В одном – заболел один из педагогов. В другом – родитель ребенка. Классы переведены на самоизоляцию. 12 сентября проведем тестирование. Если все хорошо, дети вернутся к учебе», – рассказал Александр Кочурин.

По его словам, в школах города принимаются все меры, чтобы не допустить распространение COVID-19. Разработан четкий алгоритм взаимодействия, чтобы максимально обезопасить детей и сотрудников школы. На входе устанавливаются термосканеры, а помещения регулярно дезинфицируются.

«Понимаем, что число заболевших коронавирусом возрастает. Поэтому были готовы к такому повороту событий. Обращаю ваше внимание, что все зависит исключительно от нас. Если у вас или у ваших близких есть симптомы, то нужно уходить на самоизоляцию. Воздержаться от посещения школ в таком случае. Так мы сможем сохранить полноценное обучение», – подчеркнул заместитель мэра.

Напомним, в Мариуполе зарегистрированы 374 случая коронавирусной инфекции, за последние сутки заболели 10 человек.