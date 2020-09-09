Подробно разбираем каждый факт: Зеленский о прекращении огня на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас каждый факт нарушения режима прекращения огня на Донбассе подробно разбирают. После гибели украинского военнослужащего 6 сентября несколько дней опять нет боевых потерь и обстрелов, передает «Интерфакс–Украина».

«Вы все знаете, что 42 дня была тишина. Я считаю, что для нас это победа. Боевых потерь за 41 день, если честно, не было. На 42-й день мы потеряли человека, мы прорабатываем и разбираем пока детали, что конкретно произошло. Действительно, для нас это важно», – сказал Зеленский во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

Он отметил, что «сейчас к каждому такому моменту, к каждому человеку другой подход, другое отношение».

«Мы по деталям разбираем каждый эпизод. к сожалению, потеряли человека, мои соболезнования всем родным и близким. После этого сейчас у нас опять нет боевых потерь, и, слава Богу, сейчас нет обстрелов», – добавил президент.

Напомним, что 6 сентября, на 42-й день перемирия со стороны «ДНР» был осуществлен прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего впервые за «режим тишины» был ранен боец ВСУ. В «ДНР» в свою очередь заявили, что со стороны ВСУ были обстреляны окраины Донецка.

Вечером 6 сентября были обстреляны украинские позиции на Луганщине, в результате чего погиб боец ВСУ. Украинские войска открыли ответный огонь. В «ЛНР» заявили, что зафиксировали лишь перестрелку на самих украинских позициях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с провокациями незаконных вооруженных формирований на Донбассе.