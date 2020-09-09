Благодаря карантину: Решена часть проблем переселенцев и неподконтрольного Донбасса

Пандемия коронавируса стала не только вызовом, но и толчком к решению проблем, которые государство отказывалось реализовывать долгие годы. Это касается как жизни украинцев в целом, так и переселенцев, и жителей неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом рассказала основательница БФ «Восток SOS» Александра Дворецкая в ходе «Фестиваля мнений», передают «Донецкие новости».

Есть плюсы от пандемии и для всего мира. Дворецкая уверена, что после пандемии мир не будет уже прежним, люди будут больше ценить возможности, которые ранее воспринимались как константа, как непоколебимая данность. «Многие же уже не помнят, что это такое – не иметь возможность выехать в соседнюю страну, проведать своих родных…Для меня положительным стало то, что весь мир может пересмотреть некоторые подходы. Например, что свобода передвижения может быть ограничена. И даже если мы живем в большом мире, в котором отсутствуют границы как в Евросоюзе, или мы имеем безвиз. Но как только мир столкнулся с угрозой коронавируса, каждая страна ограничила въезд и выезд. И плюс в том, что мы все поняли, как нужно ценить те достижения, которые у нас были. В частности, со свободой передвижения», – сказала она.

Второй вопрос, который пересмотрел весь мир, – безопасность, угроза здоровью. «До коронавируса люди, которые выходили на митинги в масках, тем самым скрывались, старались избежать идентификации. И в некоторых странах власти запрещали выходить на протесты с прикрытым лицом. Коронавирус полностью изменил к этому отношение. Сейчас наоборот запрещено проводить какие-либо общественные сборы без средств индивидуальной защиты – те же пикетирования Офиса президента или Кабинета министров Украины», – продолжила правозащитница.

Если говорить об Украине, то пандемия ускорила движение к диджитализации страны. За период карантина очень многие государственные услуги перешли в онлайн-режим.

Положительные моменты есть и для жителей неподконтрольного Донбасса, переселенцев. Именно при карантине удалось на практике реализовать несколько направлений, за которые все предыдущие годы боролись правозащитники.

«Например, был продлен срок действия "просроченных" банковских карт, наложен мораторий на проведение идентификации [в "Ощадбанке"] переселенцев и пенсионеров, которые проживают на оккупированных территориях. В результате вышло, что не так уж это и страшно, если человек не будет отмечаться каждые 60 дней, и что если этот срок будет продлен. И страна от этого не умрет, и на финансировании терроризма это не скажется. Зато люди во время пандемии смогли сберечь свое здоровье, не подвергать риску заболевания военных, которые находятся на линии разграничения и с которыми они находятся в контакте», – привела примеры Дворецкая.

Также государство думает и о дальнейшем расширении онлайн-режима для жителей неподконтрольного Донбасса. «Например, сейчас обсуждается тема перевода в онлайн нотариата для жителей оккупированных территорий, подачи документов на паспорт. Думают и о том, может ли судебная ветвь работать в дистанционном режиме для таких граждан – речь идет о рассмотрении менее проблемных вопросов», – продолжила правозащитница.

Наибольший позитив, с ее точки зрения, карантин привнес в тему доступа детей с неподконтрольных территорий до украинского образования. «Неизвестно, были бы реализованы такие быстрые изменения со стороны президента и Офиса президента, если бы не произошло ограничение в пересечении линии разграничения со стороны оккупационных администраций – как Крыма, так и Донбасса. В этом году расширили количество университетов, в которые абитуриент может поступить, максимально упрощен процесс подачи документов и др. Максимально продлен срок вступительной кампании для детей с оккупированных территорий – он не завершился 1 сентября, а продлен до 23 октября. Насколько эти шаги оказались эффективными – мы окончательно сможем сказать по итогам вступительной кампании», – перечислила Александра Дворецкая.

Она акцентировала, что образовавшиеся способы коммуникации в госорганах должны сохраниться и после окончания карантина. «Например, это онлайн-консультации людей, которые живут на оккупированных территориях. Сегодня они используют скайп, зум, ваццап, вайбер, мессенджер… Раньше мне казалось, что наши госорганы не готовы к такой коммуникации. Они лишь говорили, что у нас есть "горячая линия", что мы – государство и поэтому не можем использовать внешние гаджеты, программы. Но мы можем посмотреть на работу представительства президента Украины в АР Крым, которое помогало крымчанам в пересечении [административной границы] в сложный период. Сотрудники оперативно в онлайн консультировались с Госпогранслужбой. В период карантина представительство в том числе запустило звонки через ваццап, и консультации через e-mail – именно оперативные, а не такие, что нужно присваивать регистрационный номер и ответ ждать в течение 30 дней. Очень быстрые были консультации. И это пример, когда практика опережает законодательное урегулирование действий», – подчеркнула основательница БФ «Восток SOS».

«Понятно, что согласно нормативам, орган власти может предоставлять ответ в течение 30 дней. Но многие руководители и сотрудники госорганов правильно отреагировали на вызовы пандемии, и смогли помочь максимальному количеству людей», – отметила она.

При этом Дворецкая признала, что есть сотни примеров госорганов, где не удалось наладить аналогичную работу и люди вынуждены были долгое время ожидать решение.

«Как бы там ни было, но главное, что мы уже не будем прежними. И все наработки в государстве, в общественных организациях останутся. И мы будем двигаться к онлайн-подаче документов абитуриентов, на паспорт, к онлайн-процедуре получения свидетельств о рождении и смерти и т.д. Надеюсь, что нам в дальнейшем не нужна будет пандемия или карантин, чтобы эти положительные изменения двигать далее», – заключила Александра Дворецкая.