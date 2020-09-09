«ЛНР» запускает мошенников в «серую зону» КПВВ без карантина и изоляции

Сегодня, 9 сентября, на Донбассе работал только один контрольный пункт въезда–выезда – «Станица Луганская». Мобильное приложение «Дій вдома» функционировало без сбоев, поэтому очередей не наблюдалось. Об этом сообщила пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Неля Доценко, передает «Вільне радіо».

По ее информации, уже к полудню через КПВВ «Станица Луганская» прошли на подконтрольную территорию 1 048 человек, а в обратном направлении – 1 047 человек.

«Приложение сегодня работает корректно, но к точке мобильной связи, установленной на входе (там, где люди устанавливают приложение), подключено очень много пользователей. Поэтому иногда к wi-fi невозможно подключиться, или связь очень слаба. Каждый день мы наблюдаем огромное скопление граждан возле этой wi-fi-точки», – рассказала пресс-секретарь Луганского погранотряда.

Украинские пограничники советуют гражданам загружать (но не активировать) мобильное приложение «Дій дома» заранее.

«Например дома, когда вы находитесь у постоянного источника интернета, wi-fi. Это значительно ускорит пересечение линии разграничения и позволит избежать трудностей, с которыми вы можете столкнуться на КПВВ», – объяснила Неля Доценко.

Также пограничники призывают остерегаться мошенников в «серой зоне», которых незаконные вооруженные формирования через свой блокпост пропускают беспрепятственно и без требований обсервации или самоизоляции.

«По нашей оперативной информации они [мошенники] приходят из Луганска, к ним не применяют никаких карантинных ограничений. Они за 100 грн устанавливают приложение "Дій вдома". Некоторые граждане пользуются этим, а потом говорят нам: "А я не знаю, куда они мне его установили". Мы наблюдали, что мошенники некорректно устанавливают приложение, не вводят полные данные, устанавливают некорректно фотографию самого гражданина», – отмечает представитель ГПСУ.

В то же время, даже от представителей ОБСЕ в «ЛНР» требуют проходить самоизоляцию или обсервацию, что делает невозможным пересечение линии разграничения для международных наблюдателей.