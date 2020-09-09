Снятие экономической блокады с «Л-ДНР» возможно после гарантий, – Гайдай

Прекращение блокады «Л-ДНР» и восстановление экономического сотрудничества с неподконтрольным Донбассом возможно, но только после стабилизации военной составляющей и предоставления определенных гарантий со стороны «республик». На этом акцентировал председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает «Укринформ».

Он подчеркнул, что возврат неподконтрольных украинской власти части Донбасса – это и экономика. Именно в этом ключе и прозвучали его ранние заявления о создании в приграничных районах зоны торговли с предпринимателями из «Л-ДНР». «В концепции реинтеграции Донбасса в Украину это (восстановление экономического сотрудничества, – ред.) будет действительно полезно. Но только когда мы сделаем определенные шаги в дипломатическом плане, получим определенные гарантии. То есть речь не идет о том, что все надо делать здесь и сейчас. Ведь, конечно: пока убивают наших военных, пока идет почти открытая война Российской Федерации против Украины, это – невозможно. Вообще… В рамках реинтеграции можно рассматривать определенные шаги. В том числе и, возможно, восстановление экономических отношений. Но еще раз говорю – это не просто банально взять сейчас таможни какие построить и направления заняться торговлей. Нет, нельзя, потому что это будет финансирование терроризма», – пояснил Гайдай.

Он отметил, что не обсуждал тему восстановления экономических отношений с «Л-ДНР» с руководством Украины. «Просто, смотрите, откуда взялось это заявление: мы подсчитывали, сколько денег мы ежегодно получали, пока не была введена "блокада" в 2017 году. Можно сказать, на 2,5 миллиарда гривен больше, чем сейчас. За эти деньги действительно можно было сделать много километров дорог, отремонтировать многие школы, построить новые медицинские учреждения», – пояснил глава Луганщины.

Гайдай сказал, что сейчас многие спекулируют на теме возможного возобновления экономических отношений с неподконтрольным Донбассом: «Люди спекулируют даже по поводу строительства дороги Северодонецк – Станица Луганская, мол, вот, делают для сепаратистов хорошую дорогу ... Дорога сделана вовсе не для сепаратистов… Мы получаем информацию даже от людей, которые переходят через КПВВ ["Станица Луганская"]. Когда они увидели отремонтированную классную дорогу – уже говорят: "У вас видно, что хоть что-то развивается, а на оккупированной территории такого, к сожалению, нет"».

Более того, ремонт данного участка дороги позволил местным предпринимателям больше продукции отправлять на Киев, на Северодонецк. «Стали больше зарабатывать, развивать свои бизнесы. Потому что по этой дороге они едут полтора часа, а не три с половиной как раньше. Поставщики, или те же бизнесмены, кто закупал продукцию, теперь с удовольствием приезжают туда. О чем это говорит? О развитии района в экономическом плане», – подчеркнул Гайдай.

Как сообщалось ранее, на линии разграничения хотят реализовать проект «Развитие свободных экономических зон в Луганской области». Речь идет о проекте трансграничной торговли – размещение элементов торговли с украинской стороны и со стороны «Л-ДНР». Сейчас рассматривается 3 локации в Луганской области – Станица Луганская, Счастье и Золотое. Также обсуждается развитие свободных экономических зон (СЭЗ) в этих локациях вблизи линии разграничения. Для торговли здесь предприниматели из «Л-ДНР» должны будут зарегистрироваться на подконтрольной Украине территории.

Из-за экономической блокады «ЛНР» подконтрольная Украине часть Луганщины теряет в год 2 млрд грн. Поэтому глава области поддерживает идею обустройства на КПВВ центров и торговых площадок для местных предпринимателей.