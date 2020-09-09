Просили еду у соседей: В Краматорске мать бросила троих малышей

В Краматорске женщина оставила без присмотра и продуктов троих маленьких детей. Голодные малыши стали просить еду у соседей. Их мать сейчас разыскивают правоохранители, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Инспекторы ювенальной превенции Краматорского отдела полиции получили сообщение от местных жителей о ненадлежащем исполнении их соседкой своих родительских обязанностей. Дети 2, 5 и 6 лет, проголодавшись, начали попрошайничать.

Соседи рассказали полицейским, что двое братьев и сестра ходили по домам с просьбой накормить их. Во время визита правоохранителей в доме была их совершеннолетняя сестра. Выяснилось, что мать уже сутки не появляется дома, а продукты питания вообще отсутствуют.

Детей поместили в медицинское учреждение на обследование.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение матери. Ее ожидает административная ответственность.