По направлениям: «Укрзализныцю» нужно разделить на три компании (Видео)

Железнодорожные полотна «Укрзализныци» – аварийные, каждую четвертую рельсу и шпалу надо заменить или отремонтировать. Из-за этого пассажиры в пути проводят больше времени. Локомотивы приходится постоянно притормаживать, потому разогнать поезд до нормальной скорости машинисты не могут, передает телеканал «Украина».

«Наши пути – на твердую троечку с плюсом. У нас 65% пути в таком состоянии, а если возьмем остальной путь, то там у нас будут разбитые или треснутые рельсы и просадки путей», – демонстрирует состояние полотна под Киевом помощник машиниста локомотивного депо «Дарница» Александр Скиба.

Он железнодорожник с 22летним стажем. Говорит, что рельсы и шпалы меняют редко, и еще реже – на качественные: «Те шпалы, которые покупаются сейчас, при гарантийном сроке службы в 5 лет разваливаются за 1,5-2,5 года. Это вынуждает проходит данный участок со сниженной скоростью».

Доставка пассажиров и грузов занимает больше времени.

«В 2012 году мы из Киева в Харьков доезжали за 4 часа 30 минут, а сейчас – 4 часа 50 минут. Потому что пути не содержатся. То же мы наблюдаем и по направлению Киев-Днепр, и по направлению Киев-Львов», – отмечает эксперт по железнодорожным перевозкам Александр Красноштан.

В «Укрзализныце» два года назад посчитали, что 1 километр капремонта путей обходится в миллион гривен. И в 7 раз больше, если менять на новые. А ремонту и замене подлежит каждый 4-й километр. По старым расценкам нужно 28 млрд грн.

В бюджете предприятия на ремонт путей в этом году есть только 3,5 млрд грн.

«Если взять план 2019 года, то по плану нужно было отремонтировать, восстановить, модернизировать около 1400 км. По собственным данным "Укрзализныци", они от этого плана выполнили лишь 10%», – говорит директор GMK-Center Станислав Зинченко.

Специалисты считают, что «Укрзализныцю» надо разделить на меньшие компании. Тогда будет легче отследить, куда идут деньги.

«Надо отделить пассажирские перевозки. Надо сделать другую компанию, которая будет заниматься исключительно грузами. Третья должна заниматься инфраструктурой. Так будет прозрачнее», – уверен народный депутат Константин Бондарев.

И у каждой такой мини-компании появятся компании-конкуренты, которые будут бороться за клиентов. Это аналог тому, как это делают авиакомпании.

Министерство инфраструктуры готовит новый закон. «Очень важно принять законопроект о железнодорожном транспорте. Базово у нас три направления – пассажирское, инфраструктурное и грузовое», – подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В министерстве акцентируют, что документ надо принять до конца года.