На Донбассе сохраняется режим «тишины», – штаб ООС

С начала текущих суток, 9 сентября, на Донбассе сохраняется режим «тишины». Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«В полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной. По всей линии фронта наблюдается тишина. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений», – говорится в сообщении.

Как отмечается, подразделения Объединенных сил внимательно наблюдают за противником и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Военные продолжают участие в ликвидации пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Так, вблизи Катериновки военнослужащие ВСУ и ГСЧС локализовали пожар на площади 8 гектаров, а вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая – на площади 20 гектаров.