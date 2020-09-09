Дело «Роттердам+»: Бывшие подозреваемые будут обращаться в Европейский суд по правам человека

«Конец эпохи дела "Роттердам +"». Так о закрытии производства в соцсети написала адвокат Ирина Одинец. Она получила документы, подтверждающие снятие подозрения с 6 человек, в том числе и с ее подзащитного, передает телеканал «Украина».

Правозащитница назвала дело позорным. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили – состава преступления нет. Следствие длилось 3,5 года. Более десяти детективов пытались доказать, якобы, коррупционную составляющую в методике ценообразования на уголь по формуле «Роттердам+». Хотя таким же образом, по импортным паритету, считают цены на различные ресурсы на мировых рынках.

«В течение 3,5 лет репутация лиц уничтожалась всеми известными методами, были затронуты права людей, были затронуты свободы людей, была ограничена свобода передвижения 6-ти человек. Был беспрецедентный случай, когда в отношении двух лиц избрали бессрочное содержание под стражей. Люди будут обращаться в Европейский суд по правам человека и взимать уже с государства Украина убытки, нанесенные такими решениями суда», – прокомментировала адвокат подозреваемых Ирина Одинец.