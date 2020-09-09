В «ДНР» отменили приказ об атаке на украинские позиции, но выдвинули новый ультиматум

«Глава ДНР» Денис Пушилин отменил свой приказ об уничтожении украинских военных укреплений в районе поселка Шумы после договоренностей Трехсторонней контактной группы о проведении их совместной инспекции. Заявление об этом опубликовали местные интернет-ресурсы.

«В связи с тем, что мы наконец-то добились от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций, принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы», – утверждает «глава ДНР».

В то же время он выдвинул новый ультиматум.

«Если в процессе инспекции выяснится нарушение Киевом дополнительных мер контроля перемирия и украинская сторона не будет их устранять, народная милиция уничтожит эти позиции самостоятельно», – заявил Пушилин.

Напомним, что сегодня, 9 сентября, на внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Инспекция назначена на 14:00 10 сентября.

Ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

6 сентября в Киеве состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по данному вопросу. Участники провели детальный анализ ситуации на линии фронта и приняли во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 сентября, после которого Пушилин отдал свой приказ. В документе ОБСЕ четко указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе поселка Шумы под Торецком и вопреки заявлению Пушилина не выявила никаких изменений в позициях ВСУ по сравнению с 5 июля. То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля о мерах по усилению режима прекращения огня.

В понедельник, 7 сентября, в «ДНР» заявили, что решили отсрочить до 9 сентября операцию по уничтожению укреплений украинских военных у поселка Шумы в районе Торецка.