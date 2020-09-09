Детсад и два класса школ: На Донетчине 79 детей отправили на самоизоляцию

В Донецкой области из-за коронавирусной инфекции приостановлен образовательный процесс в детском саду в городе Селидово и двух классах двух школ в Мариуполе. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Из 1134 учебных заведений образовательный процесс приостановлен в одном детском саду (город Селидово), отправлены на самоизоляцию 10 работников и 22 воспитанника, и в двух классах (57 детей, 1 педагог) двух заведений общего среднего образования (город Мариуполь)», – говорится в сообщении.

Как отмечают в Донецкой ОГА, для учебных заведений в условиях работы адаптивного карантина главной задачей является создание безопасной образовательной среды. На сегодня приобретены за средства местных бюджетов для детских садов и школ средства индивидуальной защиты и дезинфекции на сумму 23 млн 407,5 тыс. грн.

Для мониторинга выполнения мероприятий по предупреждению коронавируса COVID-19 в области создана рабочая группа.