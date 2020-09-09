Но власти не выгодно: Из-за коронавируса местные выборы отменить нельзя

Даже если в Украине будет вспышка коронавируса, местные выборы, назначенные на 25 октября, отменить уже нельзя. Их можно лишь перенести. Об этом рассказала координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает «РБК – Украина».

Речь идет именно о переносе. «Потому что выборы в целом отменить нельзя. Их можно отсрочить. Чрезвычайное положение на национальном уровне можно ввести на 30 дней, с возможностью пролонгации разово еще на 30 дней. То есть нет никаких правовых оснований утверждать, что мы можем перенести выборы, например, на полгода. На местном уровне такой режим может быть введен на 60 дней, плюс пролонгация еще на 30 дней», – пояснила Айвазовская.

Согласно прогнозам, на конец октября ожидается 350 тысяч больных. Потенциально будут нуждаться в госпитализации 38 тысяч человек. «Но заставят ли эти цифры прекратить избирательный процесс, в котором при явке в 50% будут принимать участие до 15 миллионов избирателей, утверждать трудно», – отметила координатор «Опоры».

Айвазовская считает, что отсрочки выборов не будет, т.к. для этого нет в том числе политических предпосылок. Потому что от этого проигрывают все – и партия власти, и оппозиция. «Парламент в этой истории не является независимым органом, его представители непосредственно участвуют в избирательной кампании. И они будут в первую очередь обращать внимание на рейтинги, насколько их шансы увеличиваются или уменьшаются в случае переноса выборов», – сказала она.

Партии власти не выгоден перенос выборов, потому что она теряет рейтинг. «Партия власти рейтинг не приобретает, она его теряет. И речь не об этой партии власти, а о любой, которая после "романтического периода" начинает терять рейтинг», – пояснила Айвазовская.

«Оппозиционным партиям, конечно, несколько легче, но нужно понимать, что реальные ресурсы на агитацию, рекламу, политическую рекламу уже вложены», – добавила она.