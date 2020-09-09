В «ДНР» поймали на взятке преподавателя вуза

В «ДНР» установили факт получения взятки сотрудником «Донбасской национальной академии строительства и архитектуры» от студента вуза. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ДНР».

«Следственным отделом генеральной прокуратуры ДНР совместно с Макеевским межрайонным отделением МГБ установлен факт требования и получения должностным лицом Донбасской национальной академии строительства и архитектуры взятки от одного из студентов указанного учебного учреждения», – говорится в сообщении.

Как утверждается, взятка была получена сотрудником вуза за решение вопроса о ликвидации образовавшейся у студента академической задолженности без сдачи необходимых для этого зачетов и экзаменов.

В отношении преподавателя возбуждено «уголовное дело».