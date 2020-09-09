Риск заразиться COVID-19 в день голосования не выше, чем в супермаркете, – Айвазовская

Если придерживаться всех карантинных правил в день голосования на выборах 25 октября, то риск заразиться коронавирусом на избирательном участке не выше, чем в любом супермаркете. Такое мнение высказала координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает «РБК – Украина».

Уже разработаны базовые карантинные мероприятия при проведении голосования на избирательных участках: дистанцирование, отсутствие скопления людей в помещении для голосования, запрет проведения агитационных мероприятий в закрытых помещениях, тестирование членов комиссий, маски, санитайзеры и т.д.

Айвазовская ставит под сомнение требование по ограничению распространения полиграфической продукции. «Вирус живет на бумаге гораздо меньше, чем где бы то ни было, и у гражданина есть выбор: брать или не брать листовку или газету. И есть ли смысл запрещать это – вопрос открытый», – сказала она.

Эксперт считает, что риск заразиться коронавирусом на избирательном участке не выше, чем в любом супермаркете: «В помещении для голосования на самом деле одновременно находится меньше людей, чем в любом крупном продуктовом магазине. Но если туда мы пускаем людей, а на участки не пускаем – это будет восприниматься неоднозначно».

Также будет учтен мировой опыт проведения выборов при пандемии. «Пандемия началась не вчера, многие страны уже проводили выборы в этих условиях, есть наработанные рекомендации. Положительные примеры – Южная Корея и Польша. В Южной Корее явка была даже выше, чем обычно, и вспышки потом не было. Но там очень дисциплинированные и законопослушные люди… У них (в Польше, – ред.) вспышки после выборов тоже не было. Скорее, "ковид" там был основанием для определенных манипуляций касательно времени проведения и формы голосования», – подчеркнула координатор «Опоры».

«С другой стороны, люди привыкли к войне и люди уже привыкли к коронавирусу, так что реакции такой, как в первые недели, уже не будет», – резюмировала Айвазовская.

Как сообщалось ранее, Айвазовская сообщила, что отменить выборы 25 октября из-за коронавируса нельзя, их можно только отсрочить. И то, на это есть ограничения.