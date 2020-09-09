Связаны с коронавирусом: На местных выборах могут быть новые политтехнологии

На местных выборах, которые запланированы на 25 октября, могут быть применены новые политтехнологии. На этот раз – связанные с коронавирусом. Об этом рассказала координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает «РБК – Украина».

Уже выработаны общие карантинные мероприятия по проведению выборов. При этом еще нет алгоритма действий по частным случаям.

Например, за несколько дней до голосования у одного из членов комиссии диагностируется коронавирус. «Пока четкого механизма нет, нужно разработать соответствующие алгоритмы. Например, если все члены комиссии идут на самоизоляцию, то комиссия тогда заблокирована. Поэтому, возможно, стоит выделить тесты или организовать первоочередное тестирование членов комиссий, которые даже не имеют никаких признаков заболевания», – сказала Айвазовская.

Она считает, что государству легче и дешевле тестировать членов комиссий, чем в последние дни проводить ее перезагрузку, идти на срыв голосования. «Есть система выездного организованного тестирования, которая сейчас доступна только в частных клиниках, возможно, ее нужно забронировать для членов комиссий и делать уже сейчас расчеты и выделять средства на эти потенциальные расходы», – предлагает эксперт.

«Тем более перезагрузка не является гарантией, что новые члены комиссии не принесут с собой коронавирус. И эти алгоритмы должны быть разработаны как можно быстрее», – добавила она.

Координатор «Опоры» подчеркнула, что наибольшая зона риска – три дня перед голосованием и несколько дней после.

Также есть риск, что ситуацию с коронавирусом могут использовать политические конкуренты для срыва выборов. «Если испугать членов комиссии тем, что заболели их коллеги, не имея даже доказательств и результатов тестирования, но пустить эту молву, то сработает инстинкт самосохранения. Человек не придет на работу в комиссию, будет имитировать какие-то симптомы. Или партии и сами могут злоупотреблять непроверенной информацией», – привела пример Айвазовская.

При этом она напомнила, что парламент еще в начале пандемии принял решение касательно ответственности за дезинформацию, связанную с коронавирусом. Это требование распространяется на все сферы жизни, в том числе и на процесс выборов.

«С другой стороны, мы имеем ответственность в Уголовном кодексе за неисполнение полномочий члена избирательной комиссии без уважительных причин в день голосования. То есть, если в день выборов член комиссии не придет, скажет, что ему плохо, то его нужно тестировать… К тому, какими будут эти практические алгоритмы, у всех много вопросов. Но тестировать нужно, чтобы предупреждать манипуляции, в первую очередь – членов комиссий, которые отвечают за организацию дня выборов», – продолжила эксперт.

Как сообщалось ранее, Айвазовская сообщила, что отменить выборы 25 октября из-за коронавируса нельзя, их можно только отсрочить. И то, на это есть ограничения. Также она считает, что риск заразиться COVID-19 в день голосования не выше, чем в супермаркете.