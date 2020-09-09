В прифронтовой зоне Донетчины восстановили более 950 домов

В Донецкой области вблизи линии разграничения восстановили более 950 домов, поврежденных обстрелами. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, передает пресс-служба Донецкой ОГА.

Он посетил с рабочей поездкой села Водяное и Гранитное (Волновахский район), города Марьинка и Красногоровка (Марьинский район).

«По состоянию на сегодня восстановлено уже 956 домов на линии разграничения. Работы проводятся за счет материального резерва Донецкой ОГА силами сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям», – сказал Филашкин.

Замглавы ОГА также добавил, что ближайшее время есть надежда достичь озвученной ранее цели и восстановить тысячу домов, пострадавших от обстрелов.

«Сейчас наибольшее внимание уделяется восстановлению кровель, ведь впереди осенне-зимний период, и необходимо уберечь жилье людей от холода и осадков», – отметил Вадим Филашкин.

По его словам, в материальном резерве области достаточно строительных материалов для проведения всех определенных работ.